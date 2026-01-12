Inter-Napoli 2-2 McTominay riprende due volte i nerazzurri

Nel match tra Inter e Napoli, terminato 2-2, McTominay ha segnato due volte, rispondendo a Dimarco e Calhanoglu. La partita è stata caratterizzata da tensioni e episodi controversi, con l'espulsione di Conte che ha contribuito a mantenere alta la tensione. Un incontro che ha confermato l'intensità delle sfide tra queste due grandi squadre del calcio italiano.

