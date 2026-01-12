La Lega presenta le proprie proposte in merito al nuovo decreto sicurezza, confermando l’intenzione della maggioranza di procedere con la sua approvazione. Il dibattito sul provvedimento coinvolge diverse forze politiche, mentre il governo conferma il suo sostegno all’iniziativa. La discussione si concentra su temi chiave come ordine pubblico e politiche di sicurezza, con attenzione alle proposte avanzate dal Carroccio.

La maggioranza ha confermato l’intenzione di procedere con un nuovo decreto sicurezza, sostenuto dall’intero governo. Ma continuano le scintille tra Fratelli d’Italia e Lega attorno all’ operazione Strade sicure: il Carroccio invoca la necessità di utilizzare l’esercito nelle città, mentre i meloniani – come ha esplicitato il capogruppo al Senato Lucio Malan – ritengono che « i soldati devono fare i soldati », puntando invece su un rafforzamento del sistema di sicurezza gestito dalle forze dell’ordine. Un testo ancora non c’è, ma in un’intervista a Repubblica Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno, ha illustrato le proposte della Lega: «Questo governo ha fatto tanto e bene, le assunzioni sono il doppio del passato, 4 mila case sgomberate in tre anni, +20 per cento di rimpatri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scintille FdI-Lega sul nuovo decreto sicurezza: le proposte del Carroccio

