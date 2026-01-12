Sci alpino delusione Goggia | maledizione azzurra in Austria

Sofia Goggia, atleta di punta dello sci alpino italiano, affronta una fase difficile con una delusione in Austria che solleva interrogativi sul suo rendimento. A un mese dai Giochi di Milano Cortina, questa battuta d’arresto evidenzia la necessità di analizzare le cause e di rinnovare la concentrazione. Un momento di riflessione per la campionessa, che dovrà mettere a frutto esperienza e determinazione per ritrovare il miglior stato di forma.

A un mese dall’inizio di Milano Cortina, scatta l’allarme Sofia Goggia: cosa è successo in Austria e perché è un passo indietro Respirare, scendere e non mollare. Sofia Goggia sa bene come si fa, come pochi, con i suoi sorrisi che in sprint si trasformano in concentrazione. Poi grinta e cuore. Eppure in Austria non . 🔗 Leggi su Sportface.it

