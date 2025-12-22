Sci alpino Goggia si è finalmente sbloccata Prosegue la maledizione di Pirovano
Il fine settimana appena trascorso in Val d’Isere era stato segnato con il circoletto rosso dallo sci alpino italiano, perchè c’era la grande attesa per trovare la prima vittoria di questa stagione. L’occasione era particolarmente ghiotta visto che Sofia Goggia si è sempre trovata molto bene sul pendio francese e dunque le possibilità erano davvero molte. Il sabato, però, ha riservato una brutta sorpresa, mentre domenica c’è stato il pronto riscatto e finalmente è arrivato questo primo successo. Una bella reazione quella di Goggia, uscita sicuramente dispiaciuta e arrabbiata dall’ottavo posto della discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per Pirovano e Goggia
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia per la vittoria, il giorno di Pirovano?
Sci alpino vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia Brignone è a quota 37; Sofia Goggia è strepitosa | vince il SuperG in Val d' Isere; Sci delude Sofia Goggia | è ottava nella discesa libera in Val d' Isere; Super G in Val d' Isere Goggia è una freccia! Sofia vince davanti a Robinson e all' eterna Vonn.
La classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino: Goggia a -10 da Brignone - Sofia Goggia centra il successo nel superG di Val d'Isere e conquista la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, puntellando il secondo posto nella ... oasport.it
Sci alpino, Goggia cerca la prima vittoria stagione in Val d’Isere. Duello con Vonn, ma attenzione ad Aicher - Moritz è ancora protagonista la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. oasport.it
Fenomenale Goggia: in Val d’Isère torna al successo in SuperG dopo un anno: «Sabato avevo pianto, questo è il mio regalo di Natale» - Sofia Goggia ha finalmente messo la parola fine alla lunga attesa di una vittoria che sembrava sfuggirle nelle ultime settimane. ilmessaggero.it
CARA VAL D’ISÈRE La località francese porta fortuna a Sofi Goggia in Coppa del Mondo di sci alpino! Non ci credete 4 trionfi. 5 podi in superG. 10 in totale. MERAVIGLIOSA #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook
Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Val d'Isère (Francia) - Prima vittoria stagionale per Sofia Goggia! La "Fiamma Gialla" lombarda domina il supergigante sulla "Oreiller-Killy" e conquista il 27° successo della carriera nel "Circo Bianco". x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.