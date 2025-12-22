Sci alpino Goggia si è finalmente sbloccata Prosegue la maledizione di Pirovano

Il fine settimana appena trascorso in Val d’Isere era stato segnato con il circoletto rosso dallo sci alpino italiano, perchè c’era la grande attesa per trovare la prima vittoria di questa stagione. L’occasione era particolarmente ghiotta visto che Sofia Goggia si è sempre trovata molto bene sul pendio francese e dunque le possibilità erano davvero molte. Il sabato, però, ha riservato una brutta sorpresa, mentre domenica c’è stato il pronto riscatto e finalmente è arrivato questo primo successo. Una bella reazione quella di Goggia, uscita sicuramente dispiaciuta e arrabbiata dall’ottavo posto della discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia Brignone è a quota 37; Sofia Goggia è strepitosa | vince il SuperG in Val d' Isere; Sci delude Sofia Goggia | è ottava nella discesa libera in Val d' Isere; Super G in Val d' Isere Goggia è una freccia! Sofia vince davanti a Robinson e all' eterna Vonn.

