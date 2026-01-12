Scende in campo in Champions il pallone celebrativo dei 25 anni
Per i 25 anni di collaborazione tra adidas e la UEFA Champions League, viene presentato un nuovo pallone ufficiale in edizione limitata. Questo modello, che verrà utilizzato nelle prossime partite, celebra la lunga storia della competizione e i grandi giocatori che l’hanno resa celebre. Un omaggio sobrio e rispettoso al prestigio di uno degli eventi calcistici più importanti a livello internazionale.
AGI - Per celebrare i 25 anni di partnership tra adidas e la Uefa Champions League, celebrando allo stesso tempo i momenti indimenticabili e i giocatori leggendari che hanno plasmato la competizione di generazione in generazione, arriva il pallone ufficiale in edizione limitata di adidas che sarà utilizzato in campo nella settima e ottava giornata. Al centro di questo anniversario c'è una rivisitazione dell'originale pallone ufficiale 'FINALE 1', meticolosamente riprogettato per il calcio di oggi. Il pallone del 25° anniversario ripropone gli stessi colori e la stessa grafica visti nel primo design " starball ", introducendo al contempo un moderno effetto cangiante che passa gradualmente dal nero al viola in base all’angolazione. 🔗 Leggi su Agi.it
