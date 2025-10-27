il partito dei pro pal scende in campo un movimento per le elezioni 2027

I movimenti che hanno animato le piazze per la Palestina ora vogliono cercare di sfruttare l'onda lunga delle manifestazioni per entrare in Parlamento. Presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma si sono ritrovate le più coriacee sigle dell'antagonismo militante su convocazione di Potere al Popolo. Il motto? "Cambiamo tutto". Sono intervenuti gli studenti palestinesi, Usb, i portuali genovesi e hanno offerto il proprio appoggio anche Osa e Cambiare Rotta: l'intera galassia dei pro Pal. La nuova piattaforma prevede la collaborazione anche del Pci e di Rifondazione Comunista. "Dai circa venticinque interventi è emersa con forza sia la necessità che la determinazione e la volontà di costruire un blocco politico e sociale autonomo e indipendente verso le elezioni del 2027", si legge nel comunicato successivo all'incontro di Roma, preludio dell'assemblea nazionale fissata per il prossimo 14 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

