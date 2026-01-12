Scarpe e pelletteria segnali di stabilizzazione in Toscana Il momento resta complesso
In Toscana, il settore delle scarpe e della pelletteria mostra segnali di stabilizzazione dopo un periodo di difficoltà. Sebbene il quadro globale resti complesso, si osserva un rallentamento della crisi, grazie a una lieve ripresa delle attività. Tuttavia, l’incertezza geopolitica e la domanda internazionale ancora altalenante continuano a influenzare il settore, che si trova in una fase di transizione verso una condizione di maggiore stabilità.
