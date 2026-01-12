Santobono occupata la direzione | Vogliamo il posto auto

La direzione del Santobono ha annunciato l’intenzione di occupare il posto auto se non verranno trovate soluzioni per il parcheggio dei dipendenti. La comunità si trova di fronte a una questione urgente, che richiede interventi concreti per garantire accessibilità e funzionalità. La situazione evidenzia la necessità di un dialogo tra amministrazione e staff per affrontare il problema in modo efficace e duraturo.

Occupazione a oltranza se non sarà risolto il problema del parcheggio per i dipendenti. La comunità del Santobono si è svegliata con una grana da risolvere. Oggi, 12 gennaio, sono cominciati i lavori per l'adeguamento sismico dell'Ospedale vomerese e i macchinari occupano lo spazio che fino a.

Napoli – Medici, infermieri e altri lavoratori dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli hanno occupato nella mattinata di oggi gli uffici della direzione sanitaria. In tutto, secondo quanto riferito, sarebbero circa 70 i dipendenti coinvolti nella mobilitazione, avvi x.com

Francesco Emilio Borrelli. Nei pressi del Santobono

