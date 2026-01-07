Santobono i sindacati | Vogliamo il parcheggio interno per i dipendenti

Da napolitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials hanno annunciato una mobilitazione contro la decisione del Santobono di chiudere il parcheggio interno riservato ai dipendenti. La richiesta principale è la riapertura di questa struttura, considerata essenziale per il personale. La vicenda evidenzia le preoccupazioni del personale riguardo alle condizioni di lavoro e all’accessibilità all’ospedale.

Cresce la mobilitazione del personale del Santobono indetta delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials contro la decisione dell'azienda di chiudere il parcheggio interno riservato ai dipendenti. Stamattina c'è stato un volantinaggio per spiegare alla città le. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Santobono, chiude per lavori il parcheggio dell’ospedale pediatrico: dipendenti in stato di agitazione

Leggi anche: Ospedale Santobono, proclamato lo stato di agitazione per la chiusura del parcheggio dipendenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

santobono sindacati vogliamo parcheggioSantobono, i sindacati: “Vogliamo il parcheggio interno per i dipendenti” - Cresce la mobilitazione del personale del Santobono indetta delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials contro la decisione dell'azienda di chiudere il parcheggio in ... napolitoday.it

santobono sindacati vogliamo parcheggioNapoli, al Santobono continua la protesta per la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti - Il personale del Santobono continua a mobilitarsi, con l'aiuto delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials, contro la decisione sindacale di chiudere ... msn.com

Santobono, sit-in dei sanitari contro la chiusura del parcheggio per i dipendenti - Protesta annunciata all’ospedale pediatrico Santobono, dove mercoledì alle 10. cronachedellacampania.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.