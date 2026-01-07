Santobono i sindacati | Vogliamo il parcheggio interno per i dipendenti

Le organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials hanno annunciato una mobilitazione contro la decisione del Santobono di chiudere il parcheggio interno riservato ai dipendenti. La richiesta principale è la riapertura di questa struttura, considerata essenziale per il personale. La vicenda evidenzia le preoccupazioni del personale riguardo alle condizioni di lavoro e all’accessibilità all’ospedale.

Napoli, al Santobono continua la protesta per la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti - Il personale del Santobono continua a mobilitarsi, con l'aiuto delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials, contro la decisione sindacale di chiudere ... msn.com

Santobono, sit-in dei sanitari contro la chiusura del parcheggio per i dipendenti - Protesta annunciata all’ospedale pediatrico Santobono, dove mercoledì alle 10. cronachedellacampania.it

Protesta annunciata all’ospedale pediatrico Santobono, dove mercoledì alle 10.30 è previsto un sit-in degli operatori sanitari contro la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti. L’iniziativa è promossa dai sindacati FP CGIL Campania, CISL FP, UIL FP e x.com

Chiude per lavori il parcheggio dei dipendenti dell’ospedale Santobono di Napoli. I sindacati proclamano lo stato di agitazione - facebook.com facebook

