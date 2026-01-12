Sangio giornata da dimenticare Quattro schiaffi dall’Antella
Una giornata negativa per Sangio, che subisce una sconfitta per 4-1 contro l’Antella. La partita si è svolta sul campo di Antella, con formazione composta da Carcani, Paternò, Frosali, Lunghi, Chiaramonti, Keqi, Capanni, Prati, Petrioli, Papalini e Rontini. Un risultato che evidenzia le difficoltà della squadra in questa occasione, senza tuttavia definire il percorso futuro.
ANTELLA 4 SANGIOVANNESE 1 ANTELLA (4-3-2-1): Carcani, Paternò, Frosali, Lunghi, Chiaramonti, Keqi (30’ st Gjana), Capanni (26’ st Virdis), Prati, Petrioli, Papalini (45’ st Carrai), Rontini. A disp: Scrò, Talenti, Sdaigui, Solinas, Calamai, Baggiani. All. Brachi SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini, Yade (11’ st Nocentini), Gozzini, Agrello (11’ st Bardotti), Stopponi (16’ st Zoppi), Manes (33’ st Falugiani) Borri, Gori, Fiaschi, Noferi, Romanelli (11’ st Casttovilli). A disp: Gioli, Rossi, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini Arbitro: Bigongiari di Lucca (Nesi-Mori) Reti: 30’ pt Lunghi (A), 32’ pt Chiaramonti (A), 44’ pt Capanni (A), 18’ st Keqi (A), 36’ st Borri (S) NOTE - Spettatori 250 circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sangio, giornata da dimenticare. Quattro schiaffi dall’Antella.
