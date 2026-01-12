San Calisto in chiusura per restyling | il primo cambiamento in 57 anni

Il bar San Calisto, a Trastevere, chiude temporaneamente per un restyling dopo 57 anni di attività. Questo intervento mira ad aggiornare gli spazi mantenendo la tradizione, offrendo un ambiente rinnovato ai clienti. La riapertura è prevista a breve, segnando un nuovo capitolo per uno dei punti di riferimento del quartiere. Un intervento che rispetta la storia del locale, introducendo modifiche funzionali e estetiche.

Lo storico bar San Calisto, a Trastevere, cambierà le sue vesti. Se è vero che “ anno nuovo, vita nuova ”, il locale lo dimostrerà appieno. Il restyling porterà una nuova forma, ma non cambierà lo spirito del San Calisto. Il celebre locale del Rione, aperto dal 1969 e punto di incontro per generazioni di giovani, da oggi chiuso per la prima volta per rinnovarsi. La storia del San Calisto. Nasce dall’idea del ventitreenne Marcello Forti, originario della provincia dell’Aquila, che dopo i primi anni di esperienza decise di fare un salto nel vuoto e iniziare a gestire il locale. Nonostante i primi anni di difficoltà, dopo 57 anni da quel 1969 Marcellino ha ampiamente superato molte prove. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

