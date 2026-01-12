Samb vince la paura di perdere | brutto pari

Il match tra Samb e Gubbio termina con un pareggio senza reti, riflettendo una partita equilibrata e combattuta. Le due squadre si sono affrontate con determinazione, ma nessuna delle due è riuscita a trovare la rete. La sfida ha evidenziato le difficoltà offensive e la solidità delle difese, lasciando aperte molte possibilità per le prossime uscite. Un risultato che evidenzia la necessità di migliorare la fase offensiva per ottenere successi più convincenti.

SAMB 0 GUBBIO 0 SAMB (3-4-1-2): Orsini 6; Zini 6, Dalmazzi 6, Pezzola 6; Zoboletti 6, Bongelli 6 (17' st Tourè 6), Piccoli 6, Tosi 6 (47' st Lulli sv); Candellori 6,5; Eusepi 6 (47' st Sbaffo sv), Konate 5 (10' st Lonardo 6). A disp. Cultraro, Ponzanetti, Chelli, Vesprini, Napolitano, Iaiunese. All. D'Alesio 6. GUBBIO (4-3-1-2): Krapikas 6,5; Zallu 6 (29' st Murru sv), Baroncelli 6 (17' st Fazzi 6), Di Bitonto 6, Bruscagin 6; Rosaia 6, Podda 6, Carraro 6; Costa 6 (17' st Hraicech 6); Tommasini 6 (29' st La Mantia sv), Ghirardello 5 (35' st Di Massimo sv). A disp.: Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Conti, Nianga, Djankpata.

