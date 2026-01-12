Salis e Cucchi visitano a sorpresa Regina Coeli | Carcere senza umanità cure negate e celle fredde

Salis e Cucchi hanno effettuato una visita a sorpresa al carcere di Regina Coeli, evidenziando condizioni di criticità. Celle senza luce e riscaldamento, sezioni inagibili e carenze strutturali compromettono la dignità dei detenuti. La visita mette in luce la necessità di interventi per garantire condizioni di vita più umane e adeguate, soprattutto per chi soffre di problemi psichiatrici o di dipendenza.

Silvia Salis Sindaca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.