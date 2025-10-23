Detenuti trasferiti dopo il crollo al Regina Coeli Alemanno da Rebibbia | Condizioni oltre ogni limite

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crollo a Regina Coeli ha aggravato il sovraffollamento del carcere di Rebibbia, denuncia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ora detenuto, compromettendo gli spazi dedicati alla socialità, la sicurezza e anche le attività lavorative. Il garante Anastasìa: "È metafora della crisi del sistema penitenziario italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

