Detenuti trasferiti dopo il crollo al Regina Coeli Alemanno da Rebibbia | Condizioni oltre ogni limite

Il crollo a Regina Coeli ha aggravato il sovraffollamento del carcere di Rebibbia, denuncia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ora detenuto, compromettendo gli spazi dedicati alla socialità, la sicurezza e anche le attività lavorative. Il garante Anastasìa: "È metafora della crisi del sistema penitenziario italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

I detenuti hackerano il carcere: pene ridotte, fondi trasferiti e visite non autorizzate Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/i-detenuti-hackerano-il-carcere-pene-ridotte-fondi-trasferiti-e-visite-non-autorizzate/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it

**Crollo a Regina Coeli: Detenuti trasferiti ad Alghero, carcere in tilt** Il carcere di Alghero è entrato in crisi a seguito del trasferimento di detenuti dal penitenziario romano di Regina Coeli, dopo il crollo del tetto. Giovanni Villa, segretario generale della Fns Cis

Detenuti trasferiti dopo il crollo al Regina Coeli, Alemanno da Rebibbia: "Condizioni oltre ogni limite" - dopo il crollo dell'9 ottobre, aveva dichiarato che il carcere era in sicurezza, "ma la realtà è ben diversa", scrive Alemanno nel suo 'Diario di cella' pubblicato su Facebook.

Crollo a Regina Coeli, 30 detenuti trasferiti a Bancali: "Carcere sovraffollato" - Il carcere di Bancali si ritrova in piena emergenza penitenziaria dopo il crollo di una sezione del carcere di Roma, Regina Coeli.

A due settimane dal crollo di Regina Coeli, nelle carceri romane la situazione è "un gran casino", dice la garante - Il crollo di parte del tetto ha causato circa 300 detenuti sfollati, trasferiti in altre strutture come Rebibbia.