Sabatini sul campionato | Inter e Napoli sono superiori ma se il Milan può …

Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, sottolineando che, secondo lui, Inter e Napoli sono attualmente più forti. Tuttavia, ha aggiunto che il Milan potrebbe comunque avere le possibilità di competere e inserirsi nella corsa al titolo, a patto di migliorare certi aspetti e mantenere costanza nel rendimento. Le sue osservazioni sono state fatte durante la trasmissione 'Pressing' di Mediaset.

L'Inter non chiude il campionato, ma il Napoli gioca molto meglio: sarà fino alla fine sfida Chivu-COnte - L'Inter è stata per due volte vicina a chiudere il campionato, per due volte in vantaggio, ma se devo dire la verità è che il Nap ... msn.com

Inter-Napoli, la sfida scudetto finisce in parità. McTominay: “Togliete a loro i migliori come a noi e vediamo” - Pari spettacolare a San Siro tra le due favorite per il titolo. ilfattoquotidiano.it

“Ho un sogno per questo campionato: uno spareggio tra Inter e Napoli all’Olimpico di Roma. Perché queste due squadre Mi sembra improbabile che lo vinca una squadra diversa”. - Sabatini - facebook.com facebook

#Sabatini: "La #Roma contro il Como ha fatto una dichiarazione di guerra al campionato. Massara sta lavorando come un fabbro su Zirkzee" x.com

