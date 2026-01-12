Sabatini sul campionato | Inter e Napoli sono superiori ma se il Milan può …
Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, sottolineando che, secondo lui, Inter e Napoli sono attualmente più forti. Tuttavia, ha aggiunto che il Milan potrebbe comunque avere le possibilità di competere e inserirsi nella corsa al titolo, a patto di migliorare certi aspetti e mantenere costanza nel rendimento. Le sue osservazioni sono state fatte durante la trasmissione 'Pressing' di Mediaset.
Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
