Roma si sveglia al gelo nel Lazio fino a -4 gradi | previsioni del meteo 12 gennaio

Lunedì 12 gennaio 2026, il Lazio si risveglia con temperature rigide, fino a -4 gradi, soprattutto nelle zone di Roma. Le previsioni meteorologiche indicano un inizio giornata caratterizzato da clima freddo, con possibili effetti sulla mobilità e sulle attività quotidiane. È consigliabile adottare le necessarie precauzioni per affrontare le basse temperature.

Freddo, con temperature fino a -4 gradi nel Lazio sono le previsioni del meteo per oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Roma al gelo si sveglia con -1,5 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Previsioni meteo, inverno in anticipo: neve e gelo polare con temperature fino a meno 10 gradi Leggi anche: Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma si sveglia al gelo, nel Lazio fino a -4 gradi: previsioni del meteo 12 gennaio; Freddo polare a Roma, avvistati primi fiocchi sulla città. Neve sul Terminillo e frusinate; Gelo e maltempo: il Lazio si sveglia sotto zero, neve e piogge in arrivo; Befana tra neve e gelo, allerta meteo in molte regioni d’Italia. Esonda l’Aniene a Roma: evacuati una mamma con due bimbi. Roma si sveglia al gelo, nel Lazio fino a -4 gradi: previsioni del meteo 12 gennaio - 4 gradi nel Lazio sono le previsioni del meteo per oggi, lunedì 12 gennaio 2026 ... fanpage.it

Roma e il Lazio nella morsa del gelo: dalla suggestione neve in città alle scuole al freddo. Le previsioni - A Roma e nel Lazio le temperature sono crollate e hanno fatto capolino i primi fiocchi di neve. msn.com

Neve a Roma, fiocchi a Nord Est: dove arriverà l'ondata di gelo? Temperature sotto zero e ghiaccio, ecco quando - L'ondata di freddo che ha portato la neve in Francia, si sta abbattendo anche sullo Stivale e ... msn.com

Terzo giorno a Roma. Piazza San Pietro si sveglia tra tradizione, colori e meraviglia. Tra la folla e la bellezza dell’Epifania, scelgo di iniziare la giornata così: presente, grato, in cammino. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.