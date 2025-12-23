Enrico Apa nominato giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Napoli | soddisfazione del Comitato campano

Enrico Apa, coordinatore del CESAG, è stato nominato giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, incarico triennale. La nomina rappresenta un riconoscimento importante per il suo percorso professionale e il suo impegno nel settore. Il Comitato campano esprime soddisfazione per questo traguardo, che sottolinea l’eccellenza e l’impegno continuo nel campo della tutela dei minori.

Riconoscimento di alto profilo per il coordinatore del CESAG: incarico triennale presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.. Il Comitato Regionale Campania FPI comunica con soddisfazione la nomina del dott. Enrico Apa a Giudice Onorario per il triennio 20262028 del Tribunale per i Minorenni di Napoli. La nomina, formalizzata con atto datato 19 dicembre 2025 e sottoscritta dalle Autorità competenti, rappresenta un significativo riconoscimento delle competenze professionali e del merito del dott. Apa, coordinatore del CESAG – Gruppo Arbitri e Giudici e già Presidente del Comitato Regionale Campania.

