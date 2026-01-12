Ricercato in Europa per una brutale aggressione in Germania | arrestato in Oltretorrente latitante internazionale

I Carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo di 37 anni, originario del Kosovo, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Ricercato per una violenta aggressione avvenuta in Germania, il latitante è stato catturato in zona Oltretorrente. L’operazione conferma l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità internazionale condotte dalle forze dell’ordine locali.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma hanno arrestato un 37enne di origine kosovara, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L'uomo era ricercato per un episodio di violenza avvenuto nell'aprile del 2025 ad Hannover, in Germania.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

