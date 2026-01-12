Riammissione in servizio del personale scolastico cessato | domanda entro il 15 gennaio

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale scolastico cessato, dirigente, docente, educativo e ATA, ha la possibilità di presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno. Questa procedura, prevista dall’articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. , permette di reinserirsi nel servizio, contribuendo al funzionamento delle istituzioni scolastiche. È importante rispettare i termini e seguire le indicazioni ufficiali per una corretta richiesta.

Il personale dirigente, docente, educativo e ATA della scuola cessato dal servizio può presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall’articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall’articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo”: elaborati entro il 15 gennaio (digitale entro il 20)

Leggi anche: Maturità 2026: domanda candidati esterni entro il 12 dicembre. 4 discipline scelte entro il 31 gennaio [LO SPECIALE]

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

riammissione servizio personale scolasticoVisite fiscali personale scuola: orari e reperibilità - Quando il personale della scuola si assenta dal servizio per motivi di salute, entrano in gioco regole precise che disciplinano controlli, obblighi e responsabilità. tecnicadellascuola.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.