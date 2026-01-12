Riammissione in servizio del personale scolastico cessato | domanda entro il 15 gennaio

Il personale scolastico cessato, dirigente, docente, educativo e ATA, ha la possibilità di presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno. Questa procedura, prevista dall’articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. , permette di reinserirsi nel servizio, contribuendo al funzionamento delle istituzioni scolastiche. È importante rispettare i termini e seguire le indicazioni ufficiali per una corretta richiesta.

