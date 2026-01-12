Riammissione in servizio del personale scolastico cessato | domanda entro il 15 gennaio
Il personale scolastico cessato, dirigente, docente, educativo e ATA, ha la possibilità di presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno. Questa procedura, prevista dall’articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. , permette di reinserirsi nel servizio, contribuendo al funzionamento delle istituzioni scolastiche. È importante rispettare i termini e seguire le indicazioni ufficiali per una corretta richiesta.
Il personale dirigente, docente, educativo e ATA della scuola cessato dal servizio può presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
