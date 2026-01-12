Reggia di Portici avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili del complesso monumentale

La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili storici all’interno del complesso monumentale della Reggia di Portici. L’iniziativa mira a promuovere il recupero e la gestione sostenibile di questi beni di pregio, favorendo interventi che preservino il patrimonio culturale e artistico della zona. La candidatura è aperta a soggetti interessati a contribuire alla tutela e alla fruizione del patrimonio storico.

La Città Metropolitana di Napoli ha indetto un avviso pubblico per la concessione di quattro immobili di pregio storico-artistico situati nel complesso monumentale della Reggia di Portici. L'iniziativa si inserisce in un progetto complessivo di valorizzazione della Reggia già avviato anni fa, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

