Reggia di Portici avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili del complesso monumentale

La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili storici all’interno del complesso monumentale della Reggia di Portici. L’iniziativa mira a promuovere il recupero e la gestione sostenibile di questi beni di pregio, favorendo interventi che preservino il patrimonio culturale e artistico della zona. La candidatura è aperta a soggetti interessati a contribuire alla tutela e alla fruizione del patrimonio storico.

MUSA - Musei della Reggia di Portici | Portici - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.