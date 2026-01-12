Referendum sulla giustizia ad Avellino nasce il Comitato per il No
Il 10 gennaio 2026, ad Avellino, è stato istituito il
Il 10 gennaio 2026 è stato costituito il "Comitato per il NO" al Referendum Giustizia per la Provincia di Avellino. Il Comitato è formato da cittadini e cittadine, con il sostegno e la partecipazione attiva di sindacati e associazioni, per contrastare la Riforma costituzionale approvata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
