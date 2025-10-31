ROMA – Il Senato approva la riforma costituzionale Nordio sulla separazione delle carriere con 112 sì, 59 no e 9 astensioni. La votazione finale, annunciata con entusiasmo dal presidente Ignazio La Russa, ha visto il centrodestra più Azione di Calenda a favore, mentre Pd, M5S e Avs hanno votato contro. L’Aula è stata teatro di abbracci della maggioranza e di proteste dell’opposizione, con il Pd che ha sventolato cartelli bianco-rossi con scritto «No ai pieni poteri». Il voto segna la conclusione della prima fase della riforma, tanto auspicata in passato da Silvio Berlusconi. La figlia Marina Berlusconi ha rivendicato il merito storico dell’iniziativa: «Ci sono vittorie che arrivano forse troppo tardi, ma sempre grandi e decisive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Riforma della giustizia, dopo il via libera si apre già la battaglia sul referendum: quando si vota