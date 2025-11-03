Giustizia | Calenda ' riforma giusta dibattito su referendum rottura scatole assorbirà tutto'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Una rottura di scatole terrificante. Tutto quello che attiene alla realtà verrà assorbito dal dibattito sul referendum. Per me si tratta di una riforma giusta soprattutto perché libera il Csm dal sistema Palamara. Non mette in alcun modo il pm sotto il controllo della politica. La separazione dei poteri c'è in moltissimi Paesi". Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su la7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

