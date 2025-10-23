Real Sociedad-Siviglia venerdì 24 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Anticipo con gol ad Anoeta?

Infobetting.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi mesi di calcio spagnolo sono passati molto velocemente, venerdì inizierà la decima giornata con una sfida molto interessante: Real Sociedad-Siviglia è la sfida che aprirà le danze di questo turno. I baschi, che domenica scorsa hanno ripreso un punto a Vigo proprio nel finale di gara, navigano in cattive acque: hanno solo 6 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real sociedad siviglia venerd236 24 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici anticipo con gol ad anoeta

© Infobetting.com - Real Sociedad-Siviglia (venerdì 24 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Anticipo con gol ad Anoeta?

Approfondisci con queste news

real sociedad siviglia venerd236Pronostico Real Sociedad-Siviglia 24 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Liga Spagnola - Siviglia, sfida cruciale di La Liga in programma venerdì 24 ottobre alle 21:00: focus su scommesse e stato di forma delle squadre. Scrive bottadiculo.it

Real Sociedad, ufficiale l'arrivo di Guedes: "in Premier non ho reso" - Il club biancoblu ha ufficializzato l'arrivo del portoghese dal Wolverhampton per 4 milioni di euro più due di bonus. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Real Sociedad Siviglia Venerd236