rai fiction punta sul volto amato di un professore per memoriae

Rai Fiction, riconosciuta per la qualità delle sue produzioni, sceglie di valorizzare il volto noto di Un Professore per il progetto Memoriae. La casa di produzione si impegna a offrire racconti autentici e ben strutturati, capaci di coinvolgere il pubblico con storie originali e significative. La volontà è di mantenere alta l’attenzione verso contenuti di qualità, mantenendo una proposta sobria e rispettosa delle aspettative degli spettatori.

Rai Fiction non si ferma e continua a cercare storie originali e coinvolgenti per i suoi telespettatori. La prossima proposta del 2026 si chiama Memoriae, una serie thriller che promette suspense e colpi di scena. La vicenda si svolge a Vallata, un piccolo borgo del Friuli dove il tempo sembra essersi fermato. Tutto cambia quando una frana devasta il territorio, provocando non solo danni materiali ma anche un fenomeno misterioso: un’ amnesia collettiva che cancella sei anni di vita degli abitanti. Da questo evento inizia una trama intricata, ricca di domande e segreti da svelare. Il protagonista sarà Dario Aita, uno dei volti più amati delle fiction Rai. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

