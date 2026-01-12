Rai Fiction punta sul volto amato di Un Professore per Memoriae
Rai Fiction, riconosciuta per la qualità delle sue produzioni, sceglie di valorizzare il volto noto di Un Professore per il progetto Memoriae. La casa di produzione si impegna a offrire racconti autentici e ben strutturati, capaci di coinvolgere il pubblico con storie originali e significative. La volontà è di mantenere alta l’attenzione verso contenuti di qualità, mantenendo una proposta sobria e rispettosa delle aspettative degli spettatori.
Rai Fiction non si ferma e continua a cercare storie originali e coinvolgenti per i suoi telespettatori. La prossima proposta del 2026 si chiama Memoriae, una serie thriller che promette suspense e colpi di scena. La vicenda si svolge a Vallata, un piccolo borgo del Friuli dove il tempo sembra essersi fermato. Tutto cambia quando una frana devasta il territorio, provocando non solo danni materiali ma anche un fenomeno misterioso: un’ amnesia collettiva che cancella sei anni di vita degli abitanti. Da questo evento inizia una trama intricata, ricca di domande e segreti da svelare. Il protagonista sarà Dario Aita, uno dei volti più amati delle fiction Rai. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Dov’è stato girato Un Professore 3, le location della fiction Rai ambientata a Roma
Leggi anche: Un professore 3: dov'è finita la filosofia? Cosa resta alla fiction di Rai 1 se diventa quasi una soap
Bresh aggredito, sui social le foto col volto tumefatto: «L'abbiamo chiusa in maniera diplomatica». Cosa è successo; Stefano De Martino, il capodanno segretissimo tra lusso e ‘nuove’ amicizie. Di chi si tratta; De Martino cambia tutto, dopo la richiesta alla Rai su Affari Tuoi si prepara a tornare da Maria De Filippi; Simone Montedoro: età, origini, filmografia e il ruolo di Fulvio Rinaldi nel Paradiso delle Signore.
Prima di noi, nuova fiction Rai: quante puntate sono e dove è stato girato? - Prima di noi, nuova fiction Rai: quante puntate sono e dove è stato girato? tag24.it
Con Nino Frassica un viaggio unico e divertente “Dietro le quinte di Don Matteo”, nel backstage della serie di punta di Rai 1 Per la prima volta Nino Frassica porta il pubblico dietro (ma proprio dietro!) le quinte della storica fiction. “Il dietro del dietro le quinte di - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.