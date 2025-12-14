Un professore 3 | dov' è finita la filosofia? Cosa resta alla fiction di Rai 1 se diventa quasi una soap

Un professore è tornato su Rai 1 con una terza stagione, ma quelle che era la sua anima più originale (le lezioni di filosofia) sembra essersi appannata, lasciando spazio a drammi sentimentali e colpi di scena quasi da soap. E i fan si chiedono se la magia sia finita. Sin dal suo esordio nel 2021, Un professore si è distinta tra le fiction italiane per un elemento originale: ogni episodio ruota attorno a un pensatore o a un concetto filosofico, che il protagonista Dante Balestra porta in classe come spunto di riflessione per i suoi studenti. In effetti, uno dei punti di forza iniziali era proprio la capacità di trattare temi importanti con semplicità, senza mai risultare pedante. Movieplayer.it

