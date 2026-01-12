L’episodio di Crans evidenzia come l’avidità possa portare a scelte estreme. Con 33.000 euro si possono acquistare diverse cose, dalla possibilità di una vettura di seconda mano alle soluzioni di sicurezza come pannelli ignifughi e impianti antincendio. È importante valutare attentamente le proprie esigenze e investire in modo responsabile, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza e il benessere.

Che cosa si può comprare con 33.000 euro? Probabilmente una Maserati usata, ma anche dei pannelli ignifughi e un impianto antincendio. Forse nella cifra ci sta anche un corso di sicurezza riservato ai dipendenti, affinché sappiano che cosa fare in caso di emergenza. Sì, più l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana va avanti e più i dettagli dell’indagine - a dire il vero prevalentemente giornalistica e poco giudiziaria - ci fanno capire che siamo di fronte a una storia di ordinaria avidità. Durante il Covid, i coniugi Moretti ottennero un finanziamento di 75.000 euro. Ma quei soldi, invece di investirli nel loro locale per metterlo a norma con pannelli che non bruciassero alla prima scintilla e installando un impianto antincendio, li hanno usati per comprarsi una Maserati, intestandola alla società che gestiva Le Constellation. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quella di Crans è stata una strage dell’avidità

