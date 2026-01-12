Quei nomi spariti Crans-Montana dopo la tragedia la scoperta sul sito del Comune

Dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, il Comune ha pubblicato un aggiornamento sul proprio sito. La celebrazione, inizialmente caratterizzata da musica e festeggiamenti, si è trasformata in un momento di riflessione, con la scoperta di alcuni nomi scomparsi. Un episodio che ha scosso la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza e sulla memoria di chi non c’è più.

La notte di Capodanno a Crans-Montana doveva essere solo musica, brindisi e ragazzi arrivati da tutta Europa per festeggiare. Invece, a distanza di giorni, quello che resta è un bilancio devastante e una sensazione di vuoto che pesa come un macigno. Oltre quaranta giovanissimi hanno perso la vita in un incendio che ha trasformato una località simbolo del divertimento alpino in il teatro di una tragedia annunciata. Ora che il dolore ha travolto famiglie e comunità, si sta aprendo un sottosopra fatto di domande, omissioni e responsabilità che chiamano in causa un intero sistema. Secondo l'analisi pubblicata da Il Messaggero, il filo conduttore che emerge è uno solo: il profitto.

Crans-Montana, le lacrime e la rabbia delle famiglie: “Nessuno ha protetto i nostri ragazzi”.

Strage di Crans-Montana, sono sei gli italiani dispersi: i nomi - Sono ancora sei al momento gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione avvenuta la notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it