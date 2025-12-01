Stranger Things 5 i fratelli Duffer commentano il volume 1 e le scioccanti rivelazioni dell’episodio finale
+++ ATTENZIONE: SPOILER SUL VOLUME 1 DELLA QUINTA STAGIONE DI STRANGER THINGS+++ Nella battaglia che conclude il Volume 1 di " Stranger Things 5 " sembra inizialmente che tutto sia perduto. Le creature del Sottosopra hanno violato la zona militare e hanno iniziato un massacro. Durante una pausa nella battaglia, Vecna? attraversa la membrana del Sottosopra dove tiene rinchiusa la sua preda Will, mentre gli altri ragazzi osservano senza poter intervenire. Ma proprio mentre il massacro sta per ricominciare, Will ricorda ciò che Robin gli aveva detto prima: che aveva sempre avuto tutte le risposte dentro di sé, e che doveva solo smettere di avere paura di chi era.
