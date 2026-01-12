Quando la musica va oltre lo studio | al Conservatorio focus su soft skills e consapevolezza
Al Conservatorio, l'attenzione va oltre la tecnica musicale. Oltre allo studio rigoroso, si sviluppano competenze trasversali come la consapevolezza, la concentrazione e l'empatia, fondamentali per una performance autentica e coinvolgente. Questo approccio integrato mira a valorizzare non solo le capacità tecniche, ma anche gli aspetti emotivi e cognitivi che contribuiscono a un'espressione artistica più completa e consapevole.
Cosa rende davvero memorabile una performance musicale? Oltre alla tecnica impeccabile e allo studio rigoroso, esiste una dimensione meno visibile ma decisiva: quella delle soft skills e degli stati neuroscientifici che guidano concentrazione, espressività e relazione con gli altri. È su questo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Una Stagione su...misura: la musica "a portata di bambino" al Conservatorio
Leggi anche: Educazione finanziaria, violenza economica, soft skills, scuola-lavoro e orientamento: ecco perché Startup Your Life è un alleato prezioso per studenti e docenti
Chi è Michele Ballo, cantante e violoncellista ad Amici 25: gli studi e la passione per la musica; Il cinema raccontato in note; Lutto al Conservatorio “Scontrino”: si è spento il maestro Matteo Pittino; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: tante Università pubblicano già i BANDI 2025/26. Ecco le date di scadenza.
Musica oltre la tecnica, seminario al Nicolini dedicato alla concentrazione e espressività - Oltre alla tecnica impeccabile e allo studio rigoroso, esiste una dimensione meno visibile ma ... piacenzasera.it
Oltre trenta appuntamenti tra musica, teatro e territorio hanno animato la Locride nel 2024 e 2025, rafforzando il ruolo del festival come riferimento culturale regionale - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.