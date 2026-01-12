Quando la musica va oltre lo studio | al Conservatorio focus su soft skills e consapevolezza

Al Conservatorio, l'attenzione va oltre la tecnica musicale. Oltre allo studio rigoroso, si sviluppano competenze trasversali come la consapevolezza, la concentrazione e l'empatia, fondamentali per una performance autentica e coinvolgente. Questo approccio integrato mira a valorizzare non solo le capacità tecniche, ma anche gli aspetti emotivi e cognitivi che contribuiscono a un'espressione artistica più completa e consapevole.

