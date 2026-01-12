Qualiano l’istituto ricorda Simone Cirino | venerdì la commemorazione e l’intitolazione di un’aula

Qualiano dedica un momento di riflessione e memoria a Simone Cirino, il giovane studente scomparso prematuramente lo scorso anno a causa di un infarto. Venerdì si terrà una commemorazione e l’intitolazione di un’aula in suo ricordo, un gesto che testimonia l’affetto della comunità e il desiderio di preservarne la memoria.

Un momento di raccoglimento e memoria nel segno del ricordo di Simone Cirino, il giovane studente scomparso prematuramente lo scorso anno all'età di soli vent'anni dopo un infarto. Venerdì prossimo, alle ore 10, presso la sede dell'istituto Cartesio di Qualiano, si terrà una cerimonia commemorativa voluta dall'intera comunità scolastica per rendere omaggio al ragazzo.

