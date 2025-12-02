Qualiano all’istituto Minzoni masterclass con lo chef stellato Paolo Gramaglia

Teleclubitalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

qualiano all8217istituto minzoni masterclass con lo chef stellato paolo gramaglia

© Teleclubitalia.it - Qualiano, all’istituto “Minzoni” masterclass con lo chef stellato Paolo Gramaglia

Scopri altri approfondimenti

qualiano all8217istituto minzoni masterclassIstituto Minzoni di Qualiano, il 2 dicembre masterclass con lo chef stellato Paolo Gramaglia - Il 2 dicembre segna una data importante per l’IIS Minzoni di Giugliano che, nella sede dell’istituto alberghiero di Qualiano ospiterà Paolo Gramaglia, executive chef e patron del ristorante President ... Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Qualiano All8217istituto Minzoni Masterclass