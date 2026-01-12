Qualcuno volò sul nido del cuculo | il film che denuncio? il volto repressivo delle istituzioni al Rouge et Noir

Al Rouge et Noir, in collaborazione con Lucky Red, viene presentata la versione restaurata di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, un film del 1975 che affronta il tema del controllo e della repressione nelle istituzioni. Un’opera che invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sulla condizione umana all’interno di ambienti istituzionali, mantenendo intatta la sua attualità e il suo valore storico nel panorama cinematografico.

Al Rouge et Noir, in collaborazione con Lucky Red, la versione restaurata di un film che lasciato un segno nella storia del cinema: "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975, 133 m.) di Milos Forman con Jack Nicholson, Louise Fletcher e William Redfield.

