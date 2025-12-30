Qualcuno volò sul nido del cuculo | Al cinema 12-14 Gennaio 2026

Dal 12 al 14 gennaio 2026, Lucky Red presenta al cinema il film di Milos Forman, “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, in versione restaurata 4K. A cinquant’anni dalla sua uscita originale, questa versione permette di apprezzare ancora una volta il capolavoro, un punto di riferimento nel cinema contemporaneo. Un’occasione per rivivere una pellicola che ha segnato la storia del cinema, in una qualità visiva migliorata e fedele all’originale.

Lucky Red riporta al cinema il capolavoro di Milos Forman “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, in versione restaurata 4K, a cinquant’anni dalla sua uscita originale. Il film sarà proiettato nelle sale italiane il 12, 13 e 14 gennaio 2026, offrendo l’occasione di riscoprire uno dei titoli più iconici e premiati della storia del cinema. Nel 1976 il film ha trionfato agli Oscar vincendo le cinque categorie principali: miglior film, miglior regia ( Milos Forman ), miglior attore protagonista ( Jack Nicholson ), miglior attrice protagonista ( Louise Fletcher ) e miglior sceneggiatura non originale. È uno dei pochissimi film capace di centrare questo incredibile traguardo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

