Putin – Anatomia di uno zar | stasera su La7 il docufilm che spiega la Russia di oggi
In prima serata su La7 lo speciale di Ezio Mauro ripercorre l'ascesa di Vladimir Putin dal 1999 alla guerra in Ucraina, raccontando illusioni occidentali e il ritorno allo scontro Est-Ovest. Stasera, lunedì 12 gennaio, in prima serata, alle 21:15, su La7, va in onda Putin - Anatomia di uno zar, lo speciale docufilm firmato da Ezio Mauro che prova a raccontare - e decifrare - uno dei personaggi più complessi e controversi della storia contemporanea. Un appuntamento che si inserisce perfettamente nella linea editoriale della rete di Urbano Cairo, da sempre attenta all'approfondimento politico e geopolitico, e che promette di offrire allo spettatore non solo un ritratto di Vladimir Putin, ma anche una riflessione più ampia sui rapporti tra Russia e Occidente negli ultimi trent'anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un docufilm di 2h e 45' che racconta la figura di Putin intrecciando la sua biografia politica con l'
