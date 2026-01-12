La7 ripercorre trent’anni di Russia con Putin – Anatomia di uno Zar

Prima del ritorno di Corrado Augias nei lunedì di La7 con La Torre di Babele, la rete propone questa sera il docufilm di Ezio Mauro dal titolo Putin – Anatomia di uno Zar, uno speciale prodotto da Stand By Me che racconta il leader russo. Anticipazioni di Putin – Anatomia di uno Zar. Per trent’anni l’Occidente ha guardato alla Russia di Vladimir Putin oscillando tra fascinazione, paura e illusione. Dall’altra parte, il Cremlino ha costruito la propria narrazione di potenza, sicurezza e rinascita, mentre preparava il ritorno a una logica di scontro da Guerra Fredda. Ezio Mauro compie un viaggio attraverso repertori, documenti e interviste, intrecciando la biografia politica di Putin con la parabola della Russia post-sovietica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

