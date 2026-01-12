Prosegue la svendita di terre e risorse ucraine Washington si sfrega le mani

La situazione in Ucraina si evolve con la possibile apertura ai cittadini stranieri per l'acquisto di terreni e la possibilità di ottenere la cittadinanza. Contestualmente, il governo ha affidato a un consorzio americano, vicino a Trump, i diritti su un importante giacimento di litio. Questi sviluppi evidenziano come le risorse del paese siano al centro di interessi internazionali, con potenziali ripercussioni sulla stabilità e sulla sovranità.

Presto gli stranieri potranno acquisire la cittadinanza ucraina e acquistare legalmente la terra. Nel frattempo il governo concede i diritti su un enorme giacimento di litio a un consorzio americano vicino a Trump. Cittadinanza doppia, terra subito. Il 16 gennaio entrerà in vigore la legge 4502-IX sulla doppia cittadinanza, che dà al Consiglio dei Ministri il compito di stilare l'elenco degli Stati i cui cittadini potranno ottenere il passaporto ucraino con procedura semplificata. Come sottolineato dallo stesso Zelensky, i primi a rientrare nell'elenco saranno quei Paesi che hanno attivamente aiutato Kiev in questi anni di guerra, quindi gli USA e gli Stati europei in cui tuttora risiedono molti profughi ucraini.

