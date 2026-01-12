Processo Dassilva Ezio Denti | Per Louis la relazione con la Bianchi era un gioco da pianerottolo non era innamorato di lei
Riparte il processo in Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, con Louis Dassilva come unico imputato. Durante l'udienza, l’avvocato Ezio Denti ha riferito che, secondo il teste Processi Dassilva, Louis considerava la relazione con Bianchi un semplice gioco da pianerottolo, senza essere realmente innamorato. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che si protrae da tempo.
Con l'anno nuovo riparte il processo in Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli e per il quale l'unico imputato è il metalmeccanico senegalese Louis Dassilva. Nella mattinata di lunedì si è tenuta la sesta udienza la cui prima parte è stata dedicata all'ascolto dei coniugi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
