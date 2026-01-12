Processo Dassilva Ezio Denti | Per Louis la relazione con la Bianchi era un gioco da pianerottolo non era innamorato di lei

Riparte il processo in Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, con Louis Dassilva come unico imputato. Durante l'udienza, l’avvocato Ezio Denti ha riferito che, secondo il teste Processi Dassilva, Louis considerava la relazione con Bianchi un semplice gioco da pianerottolo, senza essere realmente innamorato. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che si protrae da tempo.

Processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, è il giorno di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva - La settima udienza del processo a Rimini: tra le persone sentite anche i vicini di casa e Emanuele Neri, protagonista dell'incidente probatorio sulle telecamere. corrieredibologna.corriere.it

Rimini, delitto di Pierina. “Sono un extracomunitario, vedrai che se la prenderanno con me”: l’investigatore Denti e le parole di Louis - Delitto di Pierina Paganelli: oggi è stato chiamato a deporre davanti alla Corte anche Ezio Denti, l’investigatore incaricato da Louis Dassilva e dai ... corriereromagna.it

Cronaca. Rimini, il punto sul processo Dassilva per omicidio Pierina Paganelli: la perizia audio spacca l'aula, difesa e accusa divise sulla "prova logica" - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.