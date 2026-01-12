Proceso Dassilva Ezio Denti | Per Louis la relazione con la Bianchi era un gioco da pianerottolo non era innamorato di lei
A Rimini riprende il processo in Corte d’Assise riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli. L’imputato, Louis Dassilva, è un metalmeccanico senegalese. Durante le testimonianze, Ezio Denti ha dichiarato che per Louis la relazione con Bianchi era un semplice gioco, senza coinvolgimento sentimentale. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che mira a fare piena luce sui fatti accaduti.
Con l'anno nuovo riparte il processo in Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli e per il quale l'unico imputato è il metalmeccanico senegalese Louis Dassilva. Nella mattinata di lunedì si è tenuta la sesta udienza la cui prima parte è stata dedicata all'ascolto dei coniugi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Infortunio Rugani, l’agente Torchia rivela: «Con la Roma era troppo importante e c’era bisogno di lui. Ha stretto i denti ed è rimasto in campo»
Leggi anche: Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia”
Rimini, delitto di Pierina. “Sono un extracomunitario, vedrai che se la prenderanno con me”: l’investigatore Denti e le parole di Louis - Delitto di Pierina Paganelli: oggi è stato chiamato a deporre davanti alla Corte anche Ezio Denti, l’investigatore incaricato da Louis Dassilva e dai ... corriereromagna.it
Processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, è il giorno di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva - La settima udienza del processo a Rimini: tra le persone sentite anche i vicini di casa e Emanuele Neri, protagonista dell'incidente probatorio sulle telecamere. corrieredibologna.corriere.it
Processo a Louis Dassilva, la cronaca della settima udienza (VIDEO) - E' ripreso oggi davanti alla Corte d’Assise di Rimini il processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 ... chiamamicitta.it
Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva, è stata indagata per favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.