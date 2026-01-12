Previsioni meteo | il gelo lascia l’Italia arriva una fase più mite e stabile

Le previsioni meteorologiche indicano un miglioramento delle condizioni climatiche in Italia, con il ritorno di temperature più miti e una fase di stabilità. Dopo un periodo di intenso gelo, l'anticiclone si afferma nuovamente, portando condizioni più serene e meno rigide.

L'anticiclone torna protagonista. Il freddo sta per abbandonare il nostro Paese. Dopo una breve fase invernale, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare in modo deciso: le correnti gelide si sposteranno verso l'Europa orientale, mentre l'anticiclone tornerà a dominare sul Mediterraneo e sull'Italia, riportando condizioni più miti. Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, l'avvio della nuova settimana sarà caratterizzato da un deciso rinforzo dell'alta pressione, che garantirà tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Il lunedì, quindi, sarà in larga parte tranquillo.

