Prato C’è paura che le case si svalutino | ampliamento aeroporto dubbi sull’impatto acustico

A Prato, cresce l’incertezza tra i residenti riguardo all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. La mancata opposizione del Comune al decreto Via alimenta dubbi sulla futura svalutazione delle abitazioni e sull’impatto acustico. La questione, apertamente discussa tra cittadini e amministratori, evidenzia le preoccupazioni legate allo sviluppo dell’aeroporto e alle possibili conseguenze sul tessuto urbano.

Prato, 12 gennaio 2026 – La decisione del Comune di non presentare ricorso contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) relativo al piano di sviluppo dell'aeroporto di Peretola continua a suscitare dibattito tra i cittadini. L'amministrazione ha motivato la scelta con la volontà di avviare un confronto tecnico-istituzionale, anche attraverso il tavolo tecnico richiesto e ottenuto dal commissario straordinario della città, Claudio Sammartino, finalizzato ad approfondire le criticità emerse. Tra queste rientrano anche quelle evidenziate nella relazione di impatto acustico aeroportuale predisposta dai tecnici di Toscana Aeroporti.

