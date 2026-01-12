Poteva farsi i c suoi E Del Debbio silura Momo | lo scontro a Dritto e Rovescio

Durante la trasmissione Dritto e Rovescio, si è acceso un acceso confronto tra il conduttore Paolo Del Debbio e l’ospite Mahmoud Mohamed, noto come Momo, su temi legati alla criminalità e alle aggressioni da parte di alcuni immigrati. L’episodio ha evidenziato le tensioni presenti nel dibattito pubblico su questi argomenti, con uno scambio di opinioni che ha suscitato attenzione e discussione tra il pubblico.

A Dritto e Rovescio si parla di criminalità e aggressioni da parte di alcuni immigrati di prima e seconda generazione, e la situazione si fa subito tesa, portando a un duro botta e risposta fra il conduttore Paolo Del Debbio e uno degli ospiti in studio, tale Mahmoud Mohamed, detto Momo. Il diverbio fra i due è scoppiato mentre in trasmissione si stava parlando di un gravissimo episodio avvenuto a Milano, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato per essere intervenuto in difesa di una persona presa di mira da alcuni rapinatori intenzionati a impossessarsi del giubbotto. Il giovane voleva soltanto proteggere un amico, e tanto è bastato per scatenare la furia dei criminali su di lui, aggredito e sfregiato in zona Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

