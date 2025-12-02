Le sedi della Fondazione Sicilia aprono le porte | visite guidate a Palazzo Branciforte e Villa Zito
Sabato 5 dicembre Ore 10:00: appuntamento a Palazzo Branciforte, alla scoperta dei restauri di Gae Aulenti, della Biblioteca, del Monte dei Pegni di Santa Rosalia e della collezione dei Pupi “Giacomo Cuticchio”. Durata visita 30 minuti circa.Ore 11:30: il percorso prosegue a Villa Zito, dove i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
I volontari si raccontano Prosegue la rubrica sulle sedi del Servizio Civile Universale e i loro volontari. Conoscevi insieme oggi i volontari che svolgono servizio presso Fondazione Social. E voi, conoscevate la fondazione? - facebook.com Vai su Facebook
Risorse idriche e siccità, un bando della Fondazione Sicilia - Da troppo tempo la crisi idrica incide pesantemente sulla vita quotidiana e sulle attività imprenditoriali presenti in molte aree siciliane. Lo riporta ansa.it
Fondazione Humanitas Sicilia, Repici "Supporto a ricerca e pazienti" - "Sento la responsabilità di avere dato vita a una fondazione che supporterà tanto la ricerca, ma soprattutto i nostri pazienti. Da notizie.tiscali.it