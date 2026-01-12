Ponte sul Meduna | Se tutto va bene arriverà sette anni dopo l' annuncio
Il ponte sul Meduna, annunciato nel 2021 dal presidente Fedriga, potrebbe essere realizzato sette anni dopo la sua prima comunicazione, a seconda di eventuali sviluppi e approvazioni. I tempi di realizzazione di grandi opere pubbliche spesso richiedono diversi anni, tra procedure burocratiche e lavori concreti. Restano da attendere gli sviluppi ufficiali per avere un quadro più chiaro sui tempi e le modalità di realizzazione dell’opera.
“Se tutto andrà per il meglio, il nuovo ponte sul Meduna arriverà sette anni dopo che il presidente Fedriga lo ha dato per fatto, nel 2021 durante le elezioni amministrative. Un ritardo inaccettabile che penalizza la competitività del Friuli Occidentale, imputabile alla giunte di centrodestra in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Ponte sul Meduna, eterno incompiuto: una storia iniziata 38 anni fa
Leggi anche: Alvino al veleno dopo Napoli Juve: «Sono sette anni che vengono, perdono e se ne vanno. Ricordate che il bene vince sempre sul male»
“Rispettati i tempi di progettazione del nuovo Ponte Meduna di #Pordenone. L’aggiudicazione dello scorso dicembre della progettazione e direzione lavori è passo decisivo per infrastruttura attesa da decenni”. Così oggi l’assessore Cristina Amirante. tinyurl x.com
I vigili del fuoco hanno fatto la spola tra l’edificio di via Meduna 32 e il vicino oratorio, trasferendo lettini e culle sui quali erano stati sistemati tutti gli indumenti dei piccoli, già al sicuro nelle sale parrocchiali e in attesa dell’arrivo dei genitori - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.