Ponte sul Meduna | Se tutto va bene arriverà sette anni dopo l' annuncio

Il ponte sul Meduna, annunciato nel 2021 dal presidente Fedriga, potrebbe essere realizzato sette anni dopo la sua prima comunicazione, a seconda di eventuali sviluppi e approvazioni. I tempi di realizzazione di grandi opere pubbliche spesso richiedono diversi anni, tra procedure burocratiche e lavori concreti. Restano da attendere gli sviluppi ufficiali per avere un quadro più chiaro sui tempi e le modalità di realizzazione dell’opera.

