Ponte sul Meduna | Se tutto va bene arriverà sette anni dopo l' annuncio

Da pordenonetoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte sul Meduna, annunciato nel 2021 dal presidente Fedriga, potrebbe essere realizzato sette anni dopo la sua prima comunicazione, a seconda di eventuali sviluppi e approvazioni. I tempi di realizzazione di grandi opere pubbliche spesso richiedono diversi anni, tra procedure burocratiche e lavori concreti. Restano da attendere gli sviluppi ufficiali per avere un quadro più chiaro sui tempi e le modalità di realizzazione dell’opera.

“Se tutto andrà per il meglio, il nuovo ponte sul Meduna arriverà sette anni dopo che il presidente Fedriga lo ha dato per fatto, nel 2021 durante le elezioni amministrative. Un ritardo inaccettabile che penalizza la competitività del Friuli Occidentale, imputabile alla giunte di centrodestra in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ponte sul Meduna, eterno incompiuto: una storia iniziata 38 anni fa

Leggi anche: Alvino al veleno dopo Napoli Juve: «Sono sette anni che vengono, perdono e se ne vanno. Ricordate che il bene vince sempre sul male»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.