Alvino al veleno dopo Napoli Juve | Sono sette anni che vengono perdono e se ne vanno Ricordate che il bene vince sempre sul male

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Juve, il giornalista esulta dopo il successo del Maradona: lodi alla squadra di Conte, poi la stoccata sui sette anni di sconfitte e la classifica. L’entusiasmo a  Napoli  è alle stelle dopo il successo nel big match contro la  Juventus. Il 2-1 firmato dalla doppietta di  Hojlund  non vale solo tre punti e il mantenimento del passo in vetta alla classifica, ma rappresenta una soddisfazione enorme per la tifoseria azzurra, capace di battere l’eterna rivale nonostante le pesanti assenze (su tutte quelle di  Lobotka  e  Lukaku ). A farsi portavoce di questa gioia incontenibile è stato  Carlo Alvino, che nel suo commento post-partita non ha usato mezzi termini, esaltando la prestazione della squadra di  Antonio Conte  e lanciando frecciate velenose all’indirizzo dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

alvino al veleno dopo napoli juve sono sette anni che vengono perdono e se ne vanno ricordate che il bene vince sempre sul male

© Juventusnews24.com - Alvino al veleno dopo Napoli Juve: «Sono sette anni che vengono, perdono e se ne vanno. Ricordate che il bene vince sempre sul male»

Approfondisci con queste news

alvino veleno dopo napoliAlvino: "Le due posizioni di classifica che il Napoli potrebbe occupare dopo la Roma" - Carlo Alvino attraverso l'intervento odierno con il suo editoriale ha messo in evidenza le possibili posizioni di classifica della squadra azzurra dopo Roma. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alvino Veleno Dopo Napoli