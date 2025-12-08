Alvino al veleno dopo Napoli Juve | Sono sette anni che vengono perdono e se ne vanno Ricordate che il bene vince sempre sul male

Napoli Juve, il giornalista esulta dopo il successo del Maradona: lodi alla squadra di Conte, poi la stoccata sui sette anni di sconfitte e la classifica. L’entusiasmo a Napoli è alle stelle dopo il successo nel big match contro la Juventus. Il 2-1 firmato dalla doppietta di Hojlund non vale solo tre punti e il mantenimento del passo in vetta alla classifica, ma rappresenta una soddisfazione enorme per la tifoseria azzurra, capace di battere l’eterna rivale nonostante le pesanti assenze (su tutte quelle di Lobotka e Lukaku ). A farsi portavoce di questa gioia incontenibile è stato Carlo Alvino, che nel suo commento post-partita non ha usato mezzi termini, esaltando la prestazione della squadra di Antonio Conte e lanciando frecciate velenose all’indirizzo dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

