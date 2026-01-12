Polizia di stato in arrivo nuovo contingente calabrese | le unità più numerose a Reggio

Da reggiotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria, la Polizia di Stato accoglie un nuovo contingente di 165 unità, destinato a rafforzare la presenza sul territorio. Le unità più numerose saranno a Reggio Calabria, in conformità con le assegnazioni stabilite dal dipartimento della pubblica sicurezza. Questo intervento mira a supportare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico nella regione.

In Calabria sono in arrivo 165 nuove unità di personale della polizia di stato, un contingente stabilito nell'ambito del piano di assegnazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.Lo annuncia la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, che, come riporta Ansa, rende noto anche il dettaglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Operazione della Polizia di Stato a Catania: due arresti e numerose perquisizioni

Leggi anche: Polizia locale Centrisola, oltre mille verbali nel 2025: due nuove unità in arrivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il 6 gennaio arriva anche la Befana della Polizia di Stato; Polizia di Stato, il sindacato: Grave carenza di organico in tutta la provincia, situazione insostenibile; Piemonte: in arrivo 2 milioni di euro all'anno fino al 2028 per Polizia locale e sicurezza; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti.

polizia stato arrivo nuovoPolizia di Stato: in arrivo 165 nuovi agenti in Calabria. Rafforzeranno Questure, commissariati, polizia stradale e ferroviaria - Sono 165 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria, nell’ambito del piano di assegnazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. quicosenza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.