Polizia di stato in arrivo nuovo contingente calabrese | le unità più numerose a Reggio
In Calabria, la Polizia di Stato accoglie un nuovo contingente di 165 unità, destinato a rafforzare la presenza sul territorio. Le unità più numerose saranno a Reggio Calabria, in conformità con le assegnazioni stabilite dal dipartimento della pubblica sicurezza. Questo intervento mira a supportare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico nella regione.
In Calabria sono in arrivo 165 nuove unità di personale della polizia di stato, un contingente stabilito nell'ambito del piano di assegnazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.Lo annuncia la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, che, come riporta Ansa, rende noto anche il dettaglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
