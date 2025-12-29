Polizia locale Centrisola oltre mille verbali nel 2025 | due nuove unità in arrivo

Nel 2025, la Polizia Locale Centrisola ha svolto un’intensa attività di controllo sul territorio, con oltre mille verbali e numerosi interventi tra sequestri, ritiri di patenti e incidenti. L’operato quotidiano ha garantito la sicurezza nei comuni di Madone, Suisio, Medolago e Chignolo d’Isola. Per rafforzare ulteriormente il servizio, sono previste l’arrivo di due nuove unità, per migliorare la presenza e l’efficacia delle attività di vigilanza.

Oltre un migliaio verbali elevati, 25 patenti ritirate, 60 veicoli sequestrati, 30 incidenti stradali rilevati e 80 procedimenti di polizia giudiziaria avviati: è il bilancio del 2025 della polizia locale intercomunale Centrisola, che nel corso dell'anno ha garantito un controllo continuo del territorio nei comuni di Madone, Suisio, Medolago e Chignolo d'Isola, sottoponendo a verifica circa mille veicoli e identificando 1.700 persone. L'attività operativa ha portato anche alla confisca di 3 mezzi, all'individuazione dell'autore di un furto e all'iscrizione di 6 persone nel registro degli indagati, mentre sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati complessivamente 110 grammi di hashish e 9 pastiglie di ecstasy.

