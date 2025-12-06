Dynamic Attitude il movimento si fa stile al Pitti Uomo 109
Dynamic Attitude torna a essere protagonista della 109esima edizione di Pitti Uomo, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca collezioni dove funzionalità e design si fondono in perfetto equilibrio. Dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, questa sezione porterà in scena il meglio dello sport e dello streetwear contemporaneo. . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
La Dynamic Attitude di Pitti Uomo 106 - Un uomo sportivo e amante dell’innovazione che non rinuncia però alla moda: Dynamic Attitude è la sezione del Pitti che racchiude tutti quei marchi amanti della libertà che uniscono sport e streetwear ... Lo riporta panorama.it