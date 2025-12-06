Dynamic Attitude il movimento si fa stile al Pitti Uomo 109

Mondouomo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dynamic Attitude torna a essere protagonista della 109esima edizione di Pitti Uomo, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca collezioni dove funzionalità e design si fondono in perfetto equilibrio. Dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, questa sezione porterà in scena il meglio dello sport e dello streetwear contemporaneo. . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

