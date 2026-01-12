Pinocchio diventa musica | a Sciacca una lettura orchestrale tra immagini e racconto

A Sciacca, nasce un nuovo modo di vivere la storia di Pinocchio, attraverso una lettura orchestrale che unisce musica, immagini e narrazione. “Pinocchio in… variazioni!” offre un’esperienza sensoriale che approfondisce il celebre racconto di Carlo Collodi, creando un collegamento tra il mondo delle parole e quello delle sonorità. Un evento che invita a riscoprire il classico in modo semplice e coinvolgente, senza rinunciare alla sobrietà e alla cura dei dettagli.

