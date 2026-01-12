Peter Gomez | Sbigottito per le timide voci della sinistra italiana sulle rivolte in Iran

Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano, esprime sorpresa per la scarsa attenzione delle forze di sinistra italiane alle recenti rivolte in Iran. In un suo commento, sottolinea come le reazioni siano state troppo tiepide rispetto agli eventi di grande rilevanza sociale e politica. Questa posizione invita a riflettere sulla presenza e l’effettiva partecipazione delle forze politiche italiane su questioni internazionali di rilievo.

"Sono sbigottito per le timide voci della sinistra italiana sulle rivolte in Iran". Lo ha detto il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, durante una diretta sul canale Youtube del Fatto Quotidiano dedicata alle proteste che da giorni ormai stanno infiammando l'Iran. "Mi pare che da parte dei partiti di opposizione ci sia una t imidezza incomprensibile. Non si può non stare con chi si sta rivoltando in Iran".

